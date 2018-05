Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Von der Parkbank ins Gefängnis

LPI-GTH: Von der Parkbank ins Gefängnis

Gotha - Durch eine Zeugin wurde die Polizei Gotha am Samstag gegen 10 Uhr darauf aufmerksam gemacht, dass eine männliche Person offenbar derart unter Einfluss von berauschenden Mitteln steht, dass dieser mehrfach von einer Parkbank fällt. Die Person konnte durch die Beamten in der Orangerie in Gotha, auf einer Bank schlafend, festgestellt werden. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der 35jährige per Haftbefehl gesucht wurde. Außerdem konnte der Grund seines Verhaltens ermittelt werden. Der polizeibekannte Mann stand unter erheblichen Drogeneinfluss und hatte weitere Drogen dabei, welche beschlagnahmt wurden. Anschließend wurde der Haftbefehl vollstreckt und er einer JVA zugeführt. (sw)

