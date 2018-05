Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Vorfahrt missachtet

LPI-GTH: Vorfahrt missachtet

Ilmenau (Ilm-Kreis) - Am 06.05.2018 befuhr ein 20-jähriger Seat-Fahrer gegen 01:40 Uhr die Oehrenstöcker Straße in Ilmenau und beabsichtigte, in Richtung Am Stollen die Karl-Liebknecht-Straße zu überqueren. An der Kreuzung übersah der Seat-Fahrer jedoch die vorfahrtsberechtigte 34-jährige Skoda-Fahrerin, welche die Karl-Liebknecht-Straße aus Richtung Eishalle befuhr, und kollidierte mit ihrem Pkw. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 4000 Euro.

