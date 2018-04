Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Vorfahrt nicht beachtet und ...

LPI-GTH: Vorfahrt nicht beachtet und zwei Verletzte Mopedfahrer

Ilmenau - Am Freitag ereignete sich in Ilmenau, Schleusinger Allee gegen 16:20 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW Audi und zwei Simson. Der 55jährige Audifahrer beachtete beim Linksabbiegen in die Waldstraße die beiden entgegenkommenden Moped Simson nicht. Der Audi stößt mit dem ersten Moped zusammen und das zweite Moped stürzt über das erste Moped. Die beiden 16jährigen Mopedfahrer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus Ilmenau eingeliefert. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2450,- Euro. (as)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau Telefon: 03677/601124 E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx