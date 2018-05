Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Während einer ...

LPI-GTH: Während einer Verkehrsunfallaufnahme eine betrunkene Fahrzeugführerin gestellt

Großbreitenbach - In der Nacht vom 30.04.2018 zum 01.05.2018 ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen Großbreitenbach in Richtung Möhrenbach. In einer Linkskurve geriet ein 18-Jähriger Daihatsu-Fahrer auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. In der weiteren Folge kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr die Böschung hinab und kam an der Waldgrenze zum Stehen. Mit viel Glück wurde der Fahrzeugführer nicht verletzt. Jedoch entstand am Fahrzeug ein Schaden in Höhe von ca. 800 Euro und musste abgeschleppt werden. Die alarmierte Feuerwehr musste außerdem auslaufende Betriebsflüssigkeiten binden und die Unfallstelle zur Bergung des Fahrzeuges ausleuchten.

Während des Abschleppvorgangs passierten mehrere Fahrzeuge die einseitig gesperrte L 1047. Hierbei fiel den Polizeibeamten der PI Arnstadt-Ilmenau eine 58-Jährige Honda-Fahrerin auf. Sie wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen, in welchem Verlauf sich herausstellte, dass sie das Fahrzeug unter Einwirkung von Alkohol führte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Abschließend wurde eine Blutentnahme im Ilm-Kreis-Klinikum in Ilmenau durchgeführt, der Führerschein der 58-Jährigen eingezogen und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

