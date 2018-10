Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Warnung vor Angeboten einer ...

LPI-GTH: Warnung vor Angeboten einer Dachdeckerfirma

Goldbach - Landkreis Gotha - Am Freitag gegen Mittag wurde ein 37-Jähriger in der Karl-Kehr-Straße durch eine männliche Person angesprochen. Diese gab an, Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma zu sein. Er war mit einem weißen Mercedes-Transporter unterwegs, in welchem eine weitere männliche Person saß. Dem 37-Jährigen bot er an, ein Angebot für eine Dachreinigung zu unterbreiten.

Die Polizei warnt davor, Angebote dieser Firma anzunehmen, da Hinweise zu Vorfällen mit Wucher (überzogenen Preisen) vorliegen. Sollten Sie durch Mitarbeiter dieser Firma angesprochen werden, informieren Sie die Polizei.

Hinweis-Nr. 01-020750 (jk)

