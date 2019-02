Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Waschmaschine gestohlen

LPI-GTH: Waschmaschine gestohlen

Ilmenau - Ilm-Kreis - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen Unbekannte in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Karl-Zink-Straße ein. Zwei Kellerverschläge öffneten die mutmaßlichen Täter gewaltsam, entwendeten jedoch nichts. Aus dem Waschraum stahlen die Unbekannten jedoch eine Waschmaschine mitsamt Wasserschlauch im Wert von 350 Euro. Wie das Gerät abtransportiert wurde, ist nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0045039/2019. (jk)

