Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Wieder mehr Wildunfälle im Frühjahr

LPI-GTH: Wieder mehr Wildunfälle im Frühjahr

Catterfeld - Im Frühjahr nimmt die Anzahl von Wildunfällen wieder zu. Verkehrsteilnehmer sollten ihr Fahrverhalten aus diesem Grund der Jahreszeit anpassen. Entsprechende Geschwindigkeit und das Unterlassen von ohnehin riskanten Überholmanövern auf Straßen in Feld-und Waldgebieten ist besonders geboten. Sollte ein Tier die Straße überqueren, so ist ein Ausweichen nicht zu empfehlen. Mit beständiger Obacht im Straßenverkehr, jederzeitiger Möglichkeit einer Gefahrenbremsung und einem festen Griff am Lenkrad, fahren Sie buchstäblich richtig. Sollte es dennoch zu einem Wildunfall gekommen sein, muss die Unfallstelle durch ein Warndreieck gesichert und die Polizei informiert werden. Das Tier selbst sollte nicht berührt oder gar mitgenommen werden.

Erst gestern kam es wieder gegen 21.00 Uhr auf der B 88 zwischen Georgenthal und Catterfeld zu einem Zusammenstoß mit einem Wildschwein. Das Tier lief verletzt davon, am Nissan einer 42-Jährigen entstand Sachschaden. (ah)

