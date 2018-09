Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Wildunfall

LPI-GTH: Wildunfall

Mihla, Wartburgkreis - Am Dienstagabend gegen 22:30 Uhr, befuhr eine 46 jährige Eisenacherin die Landesstraße aus Richtung Mihla kommend in Richtung Nazza. Auf Höhe des Abzweiges Ebenshausen überquerte ein Wildschwein die Fahrbahn. Die 46 jährige Fahrzeugführerin konnte mit ihrem Pkw eine Kollision mit dem Tier nicht verhindern und es kam zum Zusammenstoß. Es entstand ein unfallbedingter Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- Euro. (th)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Eisenach Telefon: 03691/261124 E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx