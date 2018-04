Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Wohnungsbrand in Treffurt

LPI-GTH: Wohnungsbrand in Treffurt

Treffurt - Wartburgkreis - Rauchen gefährdet die Gesundheit. Diese bittere Erkenntnis hatte letzte Nacht eine 21-Jährige in Treffurt. Die junge Frau ist Raucherin. In der Wohnung sucht sie zum Rauchen das Badezimmer auf. Möglicherweise hatte sie die letzte Zigarette nicht richtig ausgedrückt, die Kippe glühte im übervollen Aschenbecher auf dem Fensterbrett vor sich hin. Ein Fenstervorhang fing Feuer, es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Kurz nach Mitternacht bemerkte die junge Frau das Feuer, die Feuerwehr wurde alarmiert. Der Brand konnte auf den Bereich des Fensters begrenzt und schnell gelöscht werden. Alle 14 Hausbewohner konnten selbständig ihre Wohnungen verlassen. Nach Durchlüftung des Hauses kehrten sie in ihre Wohnungen zurück. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wurde auf ca. 3000 Euro geschätzt. (kk)

