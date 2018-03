Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Zeugen gesucht

LPI-GTH: Zeugen gesucht

Eisenach - Am Freitag, den 02.03.2018 kam es gegen 18:45 Uhr in der öffentlichen Bedürfnisanstalt auf dem Johannisplatz in der Eisenacher Innenstadt zu einer Rauchentwicklung. Dadurch entstand Sachschaden, dessen Höhe noch nicht genau beziffert werden kann. Der Verursacher hierfür konnte bisher noch nicht ermittelt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach unter der 03691/261124 entgegen. Die Bedürfnisanstalt ist bis auf Weiteres geschlossen. (cw)

