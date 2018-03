Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Zigarettenautomat aufgebrochen ...

LPI-GTH: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Gierstädt - Landkreis Gotha - In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch, zwischen 21.00 Uhr und 04.00 Uhr, brachen unbekannte Täter einen Zigarettenautomat in der Straße Kleine Gasse auf. Sie stahlen Zigaretten und Bargeld im Gesamtwert von zirka 850 Euro. Der Schaden am Automat wird mit 1500 Euro beziffert. Zeugenhinweise bitte an Telefon 03621/781124 unter der Bezugnumer 01-006482. (aha)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Pressestelle Telefon: 03621/781805 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx