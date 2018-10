Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Zigarettenautomat aufgesprengt ...

LPI-GTH: Zigarettenautomat aufgesprengt - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Sonneborn/OT Eberstädt - Landkreis Gotha - Unbekannte sprengten in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Straße Vordorf einen Zigarettenautomaten auf. Sie stahlen Zigaretten und Bargeld in bislang unbekannter Stückzahl und Höhe. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro gschätzt. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise bitte an Telefon 03621/781124 unter der Bezugnummer 01-022353. (ml)

