Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Zigarettenautomat gesprengt - ...

LPI-GTH: Zigarettenautomat gesprengt - Hoftor beschädigt

Tonna - Landkreis Gotha - Heute Nacht ist in Gräfentonna am Markt ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Gegen 01.20 Uhr kam es zu einer Detonation, die vermutlich mit Pyrotechnik herbeigeführt wurde. Der Automat wurde komplett zerstört, die vordere Abdeckung wurde gegen ein Grundstückstor auf der anderen Straßenseite geschleudert. Die Geldkassette wurde aufgebrochen, die unbekannten Täter entkamen mit einer noch nicht bekannten Menge an Zigaretten und Bargeld. Das Trümmerfeld erstreckte sich auf einer Länge von etwa 80 Metern. Die Polizei hat sofort nach Bekanntwerden der Explosion Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, sie führten leider nicht zur Ergreifung von Tätern. Daher bittet die Polizei um Hinweise. Wer hat in der Zeit ab Mitternacht bis etwa 02.00 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wer konnte ein Fahrzeug beobachten, das scheinbar ohne Ziel durch Gräfentonna fuhr? Wer hat Personen gesehen, die sich verdächtig verhielten? Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 01-002222. (kk)

