Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Zu tief ins Glas geschaut - ...

LPI-GTH: Zu tief ins Glas geschaut - Zwei Personen verletzt

Friedrichroda - Am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr fuhren ein 27-jähriger Litauer und ein 24-jähriger, ebenfalls Litauer, mit einem Alfa Romeo die Bundesstraße 88 in Richtung Tabarz entlang. Nach einer Linkskurve verlor der Fahrer des Fahrzeugs die Kontrolle und prallte gegen einen Baum. Dabei wurden der 27-jährige Fahrer leicht und der 24-jährige Beifahrer schwer verletzt. Vor Ort stellten die Polizeivollzugsbeamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden. Gegen den Fahrer wurde Anzeige erstattet.(swl)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx