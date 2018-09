Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: zündelnde Jugendliche

LPI-GTH: zündelnde Jugendliche

Arnstadt, Marlittstraße - Am Freitag besprühte eine 14 Jährige mit Haarspray die Stadtmauer Arnstadts und entzündete dieses. Hierdurch entzündete sich auch ein angrenzender Busch. Die Feuerwehr Arnstadt kam mit 20 Kameraden zum Einsatz und löschte das Feuer. An der Stadtmauer entstand kein Schaden. Die Verursacherin konnte durch Beamte aufgegriffen werden und wurde an die Eltern übergeben.

