Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: zum Glück nur 6 Verletzte bei 4 ...

LPI-GTH: zum Glück nur 6 Verletzte bei 4 Zweiradunfällen

Ilm-Kreis - Am Samstag ereigneten sich im Ilmkreis 4 Unfälle unter Beteiligung von Zweiradfahrern. Begonnen hat es gegen 08:55 Uhr in Gräfenroda, Bahnhofstraße, hier übersah eine 70jährige Skoda Fahrerin eine 73jährige Radfahrerin beim rechtsabbiegen. Diese kam zu Fall und verletzte sich schwer. Gegen 13:05 Uhr befuhr ein 43jähriger Radfahrer den Gabelbach in Richtung Ilmenau und kam aufgrund seiner Geschwindigkeit ins schlingern und stürzte. Er verletzte sich dabei ebenfalls schwer. Gegen 16:00 Uhr kam es zwischen Böhlen und Schwarzmühle zu einem Moped Unfall. Ein 17jähriger stürzte mit seiner Simson aus einer Kolonnenfahrt heraus. Der dahinter befindliche 16jährige Simson Fahrer kam bei der Gefahrenbremsung ebenfalls zu Fall. Beide wurden Verletzt. Gegen 17:30 Uhr kam es dann noch zu einem Fahrradunfall in Allzunah, auf einem Fuß-/Radweg. Ein Radfahrer wollte eine Wandergruppe passieren und klingelte. zunächst reagierten alle Wanderer. kurz vor dem passieren wechselte noch eine Wanderin die Seite und es kam zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer. Der 37jährige Radfahrer und die 67jährige Wanderin wurden dabei Leicht verletzt. Alle Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht und ärztlich versorgt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 2000,- Euro. (as)

