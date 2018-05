Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Zusammenprall zweier Radfahrer ...

LPI-GTH: Zusammenprall zweier Radfahrer - beide leicht verletzt

Kreisfreie Stadt Eisenach - Am späten Mittwochabend wurden zwei Radfahrer auf der Rennbahn in einen Unfall verwickelt und leicht verletzt. Ein 52-Jähriger bog in weitem Bogen von der Adam-Opel-Straße auf die Rennbahn ein und geriet dabei auf die linke Straßenseite. Zur selben Zeit kam ein 67-Jährige aus der Toreinfahrt einer Gaststätte gefahren, er wollte nach rechts auf die Adam-Opel-Straße auffahren. Beide Radfahrer prallten hier zusammen. Der Sachschaden ist gering. (kk)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Pressestelle Telefon: 03621 78 1503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx