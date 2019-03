Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Zusammenstoß auf der B90N

LPI-GTH: Zusammenstoß auf der B90N

Ilmtal - Heute Morgen kam es gegen 07.00 Uhr an der Auffahrt Stadtilm/Griesheim zur B90N zu einem Zusammenstoß zwischen einem Renault (m/65) und einem Mercedes (m/43). Der Mercedes-Fahrer befuhr die B90N in Richtung A71. In gleicher Fahrtrichtung wollte zu diesem Zeitpunkt auch der Renault-Fahrer auffahren. Beide konnten einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. (ah)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer Polizei Telefon: 03621/781805 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx