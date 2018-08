Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Zusammenstoß mit Teleskoplader

LPI-GTH: Zusammenstoß mit Teleskoplader

Großbreitenbach - Ilm-Kreis - Am Donnerstagvormittag kam es gegen 10.00 Uhr Kreuzungsbereich Friedensstraße/Bahnhofstraße zur Kollision eines Pkw KIA mit einem Teleskoplader. Der 47-jährige Fahrer dieser Arbeitsmaschine befuhr die Marienstraße und wollte an der Kreuzung Bahnhofstraße geradeaus in die Friedensstraße einfahren. Seinen Angaben zufolge bemerkte der aufgrund der Sonneneinstrahlung von links geblendet und sah den von rechts kommenden KIA zu spät. Die 62-jährige KIA-Fahrerin blieb unverletzt. Während am KIA Sachschaden in Höhe von 10 Tausend Euro entstand, wurde beim Teleskoplader kein Schaden festgestellt. (kk)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Pressestelle Telefon: 03621 78 1503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx