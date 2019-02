Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Zwei Fahrzeuge und eine ...

LPI-GTH: Zwei Fahrzeuge und eine Parkbank angefahren

Ruhla - Wartburgkreis - Gestern Abend fuhr ein schwarzer VW in Wutha-Farnroda auf der Ruhlaer Straße in Richtung Ruhla. Als ihm ein Opel im Gegenverkehr begegnete, kollidierten beide Fahrzeuge im Bereich ihrer Außenspiegel. Der VW setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Auf dem Weg nach Ruhla fuhr der VW immer wieder über die Bordsteinkante und beschädigte sich dadurch beide Vorderreifen. Auf der blanken Felge in Ruhla angekommen, bog das Fahrzeug in die Einfahrt zum Bermbachtal und stieß dabei gegen eine Parkbank. Anschließend versuchte der Fahrzeugführer erfolglos, seinen VW einzuparken. Bei dem Versuch wurde ein Toyota demoliert. Der Fahrer stieg aus und ging in seine Wohnung. Dort traf ihn auch die Polizei an - betrunken. Ein Atemalkoholtest bei dem 36-Jährigen zeigte 1,43 Promille. Er wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde gleich doppelt Blut genommen, weil der Mann behauptete, erst nach dem Vorfall getrunken zu haben. Sein Führerschein wurde sichergestellt, die Fahrzeugschlüssel an den Vater übergeben. Nun muss sich der 36-Jährige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht verantworten. (jk)

