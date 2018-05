Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Zwei Firmenfahrzeuge abgebrannt ...

LPI-GTH: Zwei Firmenfahrzeuge abgebrannt - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Friedersdorf - Ilmkreis - Heute Morgen, gegen 04.00 Uhr, brannten auf einem Parkplatz in der Ortsstraße ein VW Caddy und ein Opel Zafira komplett nieder. Die Fahrzeuge gehörten einem ortsansässigen Fuhrunternehmen. Ein drittes Fahrzeug, ein Pkw BMW, wurde ebenfalls beschädigt. Der Sachschaden soll sich auf zirka 45 Tausend Euro belaufen. Die Kriminalpolizei Gotha ermittelt zur Brandursache. Ihr liegen Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung vor. Zeugen, die zwischen 03.30 Uhr und 04.30 Uhr auffällige Personen- und/oder Fahrzeugbewegungen in Nähe des Brandortes gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau, Telefon 03677/6010, unter der Bezugnummer 11-006483 in Verbindung zu setzen. (aha)

