Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Zwei Jugendliche nach Sturz mit ...

LPI-GTH: Zwei Jugendliche nach Sturz mit Simson leicht verletzt

Eisenach - Kreisfreie Stadt - Heute Mittag, gegen 11.30 Uhr, stürzten ein 16-Jähriger und sein gleichaltriger Sozius vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers beim Einfahren von einem Schulgelände in die Wartburgallee. Sie wurden beide leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. An der Simson entstand geringer Sachschaden. (aha)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Pressestelle Telefon: 03621/781805 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx