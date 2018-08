Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Zwei leicht Verletzte nach ...

LPI-GTH: Zwei leicht Verletzte nach Sturz mit Motorrad

Georgenthal - Landkreis Gotha - Ein 72jähriger Motorradfahrer und seine 63jährige Sozia wurden gestern Nachmittag, gegen 14.30 Uhr, leicht verletzt, nachdem der Mann auf der B 88 zwischen Georgenthal und Nauendorf die Kontrolle über die Maschine verloren hatte und beide gestürzt waren. An der Ariel entstand Sachschaden von zirka 5000 Euro. Die beiden Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Aus dem Hinterrad der Maschine sei plötzlich Luft entwichen, was zum Verlust der Kontrolle und weiter zum Sturz geführt haben soll. (aha)

