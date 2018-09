Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Zwischen Fahrzeugen hindurch ...

LPI-GTH: Zwischen Fahrzeugen hindurch gefahren

Ilmenau - Ilm-Kreis - Der Aufprall eines Radfahrers auf einen BMW führte zum Sturz des 28-Jährigen und Sachschaden am BMW in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Radfahrer querte am Donnerstag, gegen 16.35 Uhr, die Langewiesener Straße aus Richtung Bahnhof. Dabei fuhr er zwischen zwei größeren Fahrzeugen hindurch und achtete nicht auf den übrigen Verkehr. Das Rad prallte gegen den in Richtung Langewiesen fahrenden BMW. Der Radfahrer prallte mit dem Kopf in die Windschutzscheibe, die beschädigt wurde. Der Radfahrer zog sich Schürfwunden zu, wünschte aber keine ärztliche Versorgung. (kk)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Pressestelle Telefon: 03621 78 1503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx