Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: 3-jähriges Kind verletzt

LPI-J: 3-jähriges Kind verletzt

Jena - Am späten Dienstagnachmittag kam es an der Fußgängerampel am Löbdergraben/ Saalstraße in Jena zu einem Zwischenfall zwischen einem Fußgänger und einer Familie, welche mit Fahrrädern unterwegs waren. Während die beiden Eltern den Überweg befahren, kommt ihnen der männliche Fußgänger aus Richtung Steinweg entgegen. Als sich der Vater mit seiner dreijährigen Tochter im Kindersitz auf Höhe des Fußgängers befindet, stößt dieser ihn mittels angewinkelten Arm an, sodass der Vater mit dem Fahrrad zu Fall kommt. Dabei schlägt das Mädchen mit dem Kopf auf dem Boden auf. In der weiteren Folge kommt es zu Beleidigungen des unbekannten Fußgängers gegen die Familie. Der Vater wählt mittels Handy den Notruf, woraufhin der Täter sofort in Richtung Saalstraße flüchtet. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - männlich - ca. 190cm groß - kräftige Statur - mittellange, schwarze Haare, seitlich abrasiert - Brillenträger - bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Jacke mit einem weißem Emblem auf dem Rücken sowie einer schwarzen Hose.

Die Polizei Jena sucht nun Zeugen zum Sachverhalt. Nach Auskunft der Eltern sollen zum Tatzeitpunkt mehrere Personen an der Ampel gestanden und den Sachverhalt mitbekommen haben. Wer kennt den unbekannten männlichen Fußgänger?

