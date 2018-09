Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: 3 Verletzte nach einem Unfall in Kahla

LPI-J: 3 Verletzte nach einem Unfall in Kahla

Kahla - Am Freitag Vormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Kahla in der Franz-Lehmann-Straße. Ein 49 Jähriger kam hierbei mit seinem Pkw in einer Kurve leicht auf die Gegnfahrbahn und kollidierte hier mit dem entgegenkommenden Pkw Opel eines 33 Jährigen. Hierbei wurden sowohl der Fahrer des Opel als auch die beiden im Fond des Opel sitzenden Kinder leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von insgesamt ca. 13.000 EUR.

