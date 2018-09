Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Abermals Graffiti in Eisenberg

LPI-J: Abermals Graffiti in Eisenberg

Eisenberg - Die Polizei Saale-Holzland nahm am Wochenende abermals zwei Anzeigen wegen illegaler Graffiti in Eisenberg auf. Wieder hatten unbekannte Täter mehrere Gegenstände in den Vereinsfarben des FC Carl Zeiss Jena besprüht. So wurden mehrere Betonpoller vor einem Einkaufsmarkt in der Königshofener Straße in Eisenberg besprüht. Weiterhin wurde abermals Stromverteilerkästen im Stadtgebiet und an der Autobahn besprüht. Die Bevölkerung wird diesbezüglich um Hinweise gebeten. Diese bitte an die PI Saale-Holzland unter 036428-640 oder 036691-750.

OTS: Landespolizeiinspektion Jena newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126722 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126722.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Saale-Holzland Telefon: 036428 640 E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx