Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Aggressiver Radfahrer gesucht

LPI-J: Aggressiver Radfahrer gesucht

Jena - Um Mithilfe bittet die Jenaer Polizei nach einer Nötigung im Straßenverkehr in Jena-Nord. Ein jugendlicher Radfahrer befuhr Montagabend gegen 19:45 Uhr die Camburger Straße stadtauswärts auf dem linken Fußweg. Auf Höhe der Kreuzung Scharnhorststraße überholt er einen anderen Radfahrer. Dieser fühlt sich dadurch offensichtlich provoziert. Er beschleunigt und überholt nun wiederum den jungen Mann, zwingt ihn zum Anhalten und droht ihm mit seiner ausgestreckten Faust in Richtung Gesicht. Gleichzeitig schrie er ihn erbost an, ihn Schlagen zu wollen, wenn er nicht seinen Anweisungen folge. Anschließend befragte der aufgebrachte Radfahrer den Jugendlichen nach seinem Namen und "begleitete" ihn bis zu dessen Haustür. Auf dem Weg fuhr er dem jungen Mann mehrfach gegen das Hinterrad, was diesem fast zum Stürzen brachte. Am Wohnhaus angekommen, kündigte der Mann an, dass er jetzt wisse, wo der Jugendliche wohnt und es möglich ist, dass dessen Fahrrad demnächst gestohlen werde. Anschließend fuhr der Radfahrer von der Merseburger Straße in Richtung Altenburger Straße davon. Der Radfahrer wird auf etwa 35 bis 40 Jahre geschätzt. Er ist etwa 1,90m groß, muskulös und hatte einen aggressiven Gesichtsausdruck. Er hat kurze Haare, die gräulich wirkten. Er war dunkel gekleidet und trug eine dunkle relativ dicke Jacke, ähnlich einer Winterjacke. Er fuhr ein schwarzes, vollgefedertes Fahrrad mit weißer Aufschrift. Die Jenaer Polizei ermittelt wegen Nötigung und bittet dringend um Zeugenhinweise: Wer hat den Vorfall am Montagabend beobachtet bzw. wer erkennt den Mann aufgrund der Personenbeschreibung? Hinweise erbittet die Polizei unter 03641-811123.

