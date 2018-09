Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Bruchlandung ging glimpflich aus

LPI-J: Bruchlandung ging glimpflich aus

Weimarer Land - Sonntagabend gegen 18.00 Uhr entschloss sich der Pilot eines Leichtflugzeugs auf Grund des schlechten Wetters auf dem Flugplatz in Umpferstedt zu landen. Bei schlechter Sicht flog er sehr tief, um die Landebahn auszumachen. In Schwabsdorf musste er dann einem Mast ausweichen, was zu einer Notlandung auf einem Feld führte. Bei der Landung überschlug sich das Flugzeug und kippte vornüber. Der Pilot (58) und die Co-Pilotin (22) wurden leicht verletzt. Sie konnten sich eigenständig aus dem Flugzeugwrack befreien. Es entstand Totalschaden am Flugzeug, der mit 30.000 Euro beziffert wird. Unbeteiligte waren nicht gefährdet.

