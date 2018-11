Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Brücke beschädigt

LPI-J: Brücke beschädigt

Eisenberg/Stadtroda - Nach Anzeige ermittelt die Polizei Saale-Holzland wegen Sachbeschädigung.

In der Zeit vom Mittwoch, 24.10.18, 18 Uhr bis Donnerstag, 25.10.18, 15 Uhr, wurden an der im Neubau befindlichen Brücke zwischen Golmsdorf und Neuengönna in 16 unterschiedlichen Brückenquerträgern Kerben eingeschlagen, wodurch der Korrosionsschutz beschädigt wurde. Der Sachschaden wird mit 15.000,- Euro beziffert.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt?

OTS: Landespolizeiinspektion Jena newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126722 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126722.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Saale-Holzland Telefon: 036428 640 E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx