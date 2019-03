Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Diebstahl aus Fahrzeug in Eisenberg

LPI-J: Diebstahl aus Fahrzeug in Eisenberg

Eisenberg - Am Samstagmorgen, kurz nach 07:00 Uhr, parkte ein Lieferfahrer mit seinem Klein-Lkw vor einem Einkaufsmarkt in der Oberen Donitzschkau in Eisenberg. Während der Mann im Geschäft Waren anlieferte und die dortigen Tageseinnahmen entgegennahm, beschädigte in bislang unbekannter Täter die Seitenscheibe des Fahrzeuges und entnahm daraus die Tageseinnahmen eines anderen Marktes. Hierbei wurde er von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet und flüchtete zu Fuß in die Königshofener Straße und fortfolgend in Richtung Ortsausgang Königshofen. Der Täter konnte durch den Zeugen nicht mehr eingeholt werden, und wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 180 cm groß - schlank

bekleidet mit

- blauer Jeanshose - dunkler Jacke - dunkler Mütze ohne Bommel

Mögliche weitere Zeugen werden gebeten sich mit der ermittelnden Polizeiinspektion Saale-Holzland unter der Rufnummer 036428 - 640 oder der Polizeistation in Eisenberg unter der Rufnummer 036691 - 750 zu melden.

