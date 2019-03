Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Diebstahl aus Garten

LPI-J: Diebstahl aus Garten

Kahla - Unbekannte drangen im Zeitraum vom 15.02.2019 bis zum 22.03.2019 gewaltsam in ein Gartengrundstück der Gartenanlage "Am Sandberg" in Oelknitz ein. Aus diesem entwendeten sie eine Sichtschutzwand, einen Grillkamin sowie eine Schubkarre im Gesamtwert von ca. 225 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen zum Diebstahl. Hinweise an die PI Saale-Holzland unter der 036428 - 640 oder jede andere Polizeidienststelle.

