Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Diebstahl von Radkappen in Bürgel

LPI-J: Diebstahl von Radkappen in Bürgel

Bürgel - In der Nacht von Freitag zu Samstag wurden durch einen bislang unbekannten Täter alle vier Radkappen von einem weißen Pkw VW Polo in Bürgel entwendet. Das Fahrzeug der 26-jährigen Geschädigten parkte zu Tatzeit in der Eisenberger Straße, unmittelbar auf dem Parkplatz vor dem Schützenhaus. Der jungen Frau aus Stadtroda entstand dadurch ein Schaden von über 100 Euro. Hinweise werden an die ermittelnde Polizeiinspektion Saale-Holzland unter der Rufnummer 036428 - 640 oder die Polizeistation in Eisenberg unter der Rufnummer 036691 - 750 erbeten.

