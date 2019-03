Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

LPI-J: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

Bucha - Unbekannte Täter brachen in der Nacht vom Freitag zum Samstag in das Feuerwehrgerätehaus in Bucha ein. Dabei entwendteten die Täter zwei Steigrohre für Unterbodenhydranten sowie ein Verteilerventil für Löschschläuche. Der Gesamtwert beträgt ca. 1500 Euro.

Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizeiinspektion Saale-Holzland ( Tel.: 036428-640 )

