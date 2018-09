Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Einbruch in mehrere Garagen

LPI-J: Einbruch in mehrere Garagen

Rutha - Im Zeitraum vom Freitag, 17.08.2018, 15:00 Uhr bis Montag 03.09.2018, 14:00 Uhr wurde in Rutha in den Garagenkomplex in mehrere Garagen eingebrochen indem die Vorhängeschlösser mittels Bolzenschneider entfernt wurden. Nach erster Sichtung wurde augenscheinlich nichts entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 60 Euro.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stadtroda (Tel.: 036428/64-0) oder die Polizeistation Eisenberg (Tel.: 036691/75-0).

