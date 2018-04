Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Einbruchsdiebstahl - hohes Beutegut

LPI-J: Einbruchsdiebstahl - hohes Beutegut

Jena - Über's Osterwochenende wurde in den Betriebshof des Jenaer Kommunalservice in der Löbstedter Straße eingebrochen. Die Täter kamen von der Wiesenstraße und entwendeten in der Hauptsache Kabel. Allein der Wert der gestohlenen Kabel beläuft sich auf 16.000 Euro. Weiterhin fehlen zwei Radsätze und ein Baustromkasten. Der Schaden liegt bei insgesamt 19.000 Euro. Die Täter kamen mit einem Fahrzeug und müssen das Gelände über den angrenzenden Radweg verlasen haben. Hat jemand dort über die Osterfeiertage etwas Verdächtiges bemerkt? Wir bitten um Hinweise an die Polizei in Jena unter Tel. 03641-81 1123

