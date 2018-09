Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Einmietbetrüger in Haft

LPI-J: Einmietbetrüger in Haft

Weimar/Erfurt - Äußerst dreist zeigte sich am Mittwochmorgen ein junger Mann gegenüber der Erfurter Polizei. Der 25-Jährige holte sich am frühen Morgen seine Autoschlüssel auf der Wache ab. Die Beamten mussten seinen Wagen in der vorangegangenen Nacht an einem Feldweg abstellen, nachdem dessen Fahrerin um 02:40 Uhr ohne Licht auf der Arnstädter Chaussee unterwegs war. Die 31-jährige Frau am Steuer hatte keinen Führerschein und stand unter Alkoholeinfluss, so dass die Autoschlüssel sichergestellt wurden. Der junge Mann wollte nun sein Auto wegfahren, wurde aber ebenfalls von den Polizisten daran gehindert. Denn auch er hatte keinen Führerschein, das wußten die Beamten aus einer Vielzahl von Straftaten, der der 25-Jährige bereits begangen hatte.

Weil Polizeibeamte gut vernetzt sind, erfuhren die Erfurter Beamten recht schnell von weiteren Straftaten, die der junge Mann bereits am Wochenende in Weimar begangen hatte.

So hatten er und seine Freundin am Samstag in einem Hotel im Zentrum von Weimar zwei Suiten gebucht, eine für sich und eine weitere für drei Hunde. Bereits nach der ersten Übernachtung stellten Hotelangestellte fest, dass die Hunde das Zimmer stark verunreinigt hatten, indem sie ihre Notdurft dort verrichten. Auch hatte das Paar im Zimmer geraucht, obwohl dies untersagt ist, und sich ausgiebig an der Minibar bedient. Für die entstandenen Schäden sollte das Paar eine Rechnung von 1735 Euro bezahlen. Der Beschuldigte vertröstete auf den kommenden Abend, dann würde sein Chef die Rechnung begleichen. Allerdings hatte man im Hotel bereits eine Vermutung, dass es diesen Chef eventuell gar nicht gibt. Und prompt verließ das Paar mit seinen Hunden das Hotel in einem unbeobachteten Moment. Schnell war auch klar, dass der angegebene Name bei der Anmeldung ein falscher war. Doch über das Fahrzeugkennzeichen gab es bereits erste Anhaltspunkte, um wen es sich handelte.

Aus diesem Grund wurde der 25-Jährige in Erfurt vorläufig festgenommen und mittlerweile einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Der junge Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

