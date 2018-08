Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Erneut Diebstahl aus Baustelle

LPI-J: Erneut Diebstahl aus Baustelle

Eisenberg - Nach Anzeige ermittelt die Polizei Eisenberg wegen Diebstahls. In der Zeit von Donnerstag, 16.8.18 bis Montag, 20.8.18, wurden aus dem Rohbau in Eisenberg, Klosterlausnitzer Straße, vier Ventilatoreinsätze, im Gesamtwert von etwa 440,- Euro gestohlen. Dies ist bereits der zweite angezeigte Diebstahl während der dortigen Baumaßnahmen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stadtroda (Tel.: 036428/64- 0) oder die Polizeistation Eisenberg (Tel.: 036691/75-0).

