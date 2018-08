Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Exhibitionist in Jenas Innenstadt

LPI-J: Exhibitionist in Jenas Innenstadt

Jena - Ein bisher unbekannter Mann trat am Donnerstagnachmittag in einer Beratungsstelle in der Unterlauengasse exhibitionistisch auf und belästigte eine Angestellte. Die Frau befand sich an ihrem Schreibtisch. Dabei konnte sie sehen, wie der Mann hinter der Glaseingangstür stand, die er mit dem Fuß einen Spalt breit geöffnet ließ, und sich vor ihr entblößte.

So wird er beschrieben:

ca. 40 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, normale Statur, trug eine Brille mit dunklen Gläsern, bekleidet mit einer blauen langen Hose und einem blau kariertem Hemd, dunkle Schiebermütze

Hinweise zu dem Mann erbeten an die Polizei Jena unter Tel. 03641-811123

