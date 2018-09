Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Fahrraddiebe geschnappt

LPI-J: Fahrraddiebe geschnappt

Jena - Letzte Nacht hat ein Mann in Zöllnitz bei Jena nach Mitternacht noch ferngesehen, als der Bewegungsmelder an seinem Haus reagierte und das Licht anging. Er traf auf seinem Grundstück auf einen jungen Mann, der sofort wegrannte, als er ihn ansprach. Polizeibeamte fanden bei der Absuche des Bereichs zwei hinter einem Rohbau versteckte Fahrräder und wenig später auch zwei Männer, die mit einem Fahrrad zum Parkplatz eines Möbelhauses unterwegs waren. Sie wurden festgenommen. Ihr Auto war zum Abtransport von Fahrrädern vorbereitet, die Rückbänke umgeklappt. Die Männer sind 23 und 25 Jahre alt und stammen aus Polen. Jetzt wird geprüft, ob sie auch für weitere ähnliche Diebstähle von Fahrrädern am letzten Wochenende in Hermsdorf als Täter in Frage kommen.

