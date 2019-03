Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Flucht durchs Jenaer Damenviertel

LPI-J: Flucht durchs Jenaer Damenviertel

Jena - Flüchten wollte ein junger Mann kurz nach Mitternacht im Stadtzentrum, als er einen Streifenwagen entdeckte. Er war mit seinem Fahrrad am Carl-Zeiss-Platz unterwegs. Als er das Polizeiauto erblickte, setzte er unmittelbar zur Flucht an und radelte in Richtung Jena-Nord davon. Auf Höhe Bibliotheksweg versuchten ihn die Polizisten mit eingeschaltetem Sondersignal und Außenlautsprecher zum Anhalten zu bewegen. Er missachtete die Zeichen und flüchtete weiter vor dem Streifenwagen. Beim Befahren der Clara-Zetkin-Straße zieht der junge Mann mit seinem Fahrrad unvermittelt nach links, als der Funkstreifenwagen zu ihm aufschließen wollte. Dabei rammte er den Funkstreifenwagen vorn rechts, verlor die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Dabei verletzte er sich am Bein. Am Fahrrad und dem Funkstreifenwagen entstand etwa 2.500 Euro Sachschaden. Da der einschlägig polizeibekannte Mann gegenüber der Polizeibeamten angab, unter dem Einfluss von Drogen zu stehen, wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Er hatte in seinem Rucksack eine Vielzahl von neuwertigen Brillen und Brillenetuis dabei. Ob sie sowie das Fahrrad, mit welchem er unterwegs war, aus strafbaren Handlungen stammen, wird im Rahmen der Ermittlungen geprüft.

OTS: Landespolizeiinspektion Jena newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126722 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126722.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Pressestelle Telefon: 03641 811503 E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx