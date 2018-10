Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Geld statt Sex - Polizei fahndet ...

LPI-J: Geld statt Sex - Polizei fahndet nach Räuber

Jena - Mit dem Foto einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem Mann, der am 13.09.2018, abends in Jena eine Prostituierte in einer Wohnung aufsuchte und sie beraubte. Sofort nachdem er eingelassen wurde, stieß er die Frau zu Boden, hielt ihr ein Messer vor's Gesicht und forderte in Englisch Geld. Eine andere in der Wohnung anwesende Frau übergab ihm daraufhin eine Geldbörse mit 500 Euro. Daraufhin hielt der Täter auch ihr das Messer an den Hals und schob sie in ein anderes Zimmer, um noch mehr Geld zu fordern. Er erhielt einen Umschlag mit mehreren Hundert Euro. Anschließend flüchtete der Mann aus der Wohnung. Wer erkennt ihn? Hinweise erbeten an die Polizei Jena unter der Rufnummer 03641-81 1123.

