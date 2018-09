Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Geldbörse aus Umzugsfahrzeug gestohlen

LPI-J: Geldbörse aus Umzugsfahrzeug gestohlen

Kahla - Samstagnachmittag in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr waren mehrere Personen in Kahla am Markt mit einem Umzug beschäftigt, wobei sie Möbel in einen Transporter luden. Hierbei war das Fahrzeug jeweils für einige Minuten unbeaufsichtigt, was ein bislang unbekannter Täter nutze und daraus die Geldbörse eines 42-Jährigen entwendete. In dieser befanden sich neben Bargeld auch Dokumente und eine EC-Karte. Hinweise nehmen die Polizeistation Kahla unter der Rufnummer 036424 - 84410 und die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter der Rufnummer 036428 - 640 entgegen.

