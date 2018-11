Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Graffiti-Schmiererein mit hohem ...

LPI-J: Graffiti-Schmiererein mit hohem Schaden

Jena - Enormen Sachschaden verursachten Graffiti-Sprayer am Wochenende an der Tatzendpromenade. Unbekannte hatten auf einer Fläche von ca. 21qm mehrere "Tag´s" in verschiedenen Farben an eine Hauswand gesprüht. Mit einem weiteren großen Graffito wurde eine Mauer in der Johann-Friedrich-Straße verunziert. Alle Schmierereien haben Bezug zur derzeitigen Stadiondebatte zum Verbleib der Südkurve bei Stadionneubau. Es entstand allein bei diesen Graffiti 1.500 Euro Sachschaden. Im Stadtgebiet Jena waren in jüngster Vergangenheit mehrfach Graffitistraftaten mit selbem Bezug begangen worden. Der Sachschaden dabei ist enorm. Die Jenaer Polizei ermittelt zu den Sachbeschädigungen und bittet um Zeugenhinweise unter 03641-811123.

OTS: Landespolizeiinspektion Jena newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126722 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126722.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Pressestelle Telefon: 03641 811503 E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -