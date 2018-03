Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Haftbefehl gegen Autodieb erlassen

LPI-J: Haftbefehl gegen Autodieb erlassen

Weimar/Jena - Gegen den 42-jährigen Tschechen, der in der Nacht zum Freitag nach einer Verfolgungsfahrt von Weimar nach Jena durch die Polizei festgenommen wurde, erließ der Richter am Amtsgericht Erfurt heute Nachmittag einen Haftbefehl. Der Beschuldigte wird in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

In seinem Auto fanden die Beamten 10 Frontscheinwerfer aus Skodas. Zu diesen Diebstählen liegen mittlerweile mehrere Anzeigen von geschädigten Fahrzeugbesitzern aus Weimar vor.

Am Ende seiner Flucht mit einem in Erfurt gestohlenen Skoda wollte der Mann in das Parkhaus in der Schillerstraße in Jena fahren. Als er bemerkte, dass sich auf der Auffahrt ein Polizeifahrzeug von hinten näherte, versuchte er, das Polizeifahrzeug durch Rückwärtsfahren zu rammen. Anschließend verschanzte er sich in dem Auto, sodass ihn die Beamten gewaltsam aus dem Fahrzeug holen mussten. Selbst danach leistete er noch Widerstand.

Die Dresdner Polizei suchte ihn ebenfalls, auch dort wird er beschuldigt, Diebstähle von Autos und Fahrzeugzubehör begangen zu haben.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Erfurt geführt.

OTS: Landespolizeiinspektion Jena newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126722 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126722.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Pressestelle Telefon: 03641 811503 E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx