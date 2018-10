Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Krad in Tautenhain entwendet ...

LPI-J: Krad in Tautenhain entwendet Graffitischmierei in Stadtroda

Tautenhain / Stadtroda - Unbekannte Täter brachen in der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch in einen schwarzen Mercedes "Sprinter" ein, der in Tautenhain vor der Gaststätte "Zur Kanone" abgeparkt war. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie ein Kraftrad Yamaha 250 ( Crossmaschine ), Farbe schwarz / weiß sowie ein E-Bike der Marke Scott.

In Stadtroda, Breiter Weg, besprühten unbekannte Täter am Mittoch, gegen 05:50 Uhr, eine Wand von einem Garagenkomplex mit silberfarbener Sprühfarbe.

Die Polizei bittet in beiden Fällen, Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung geben konnen, sich an die Polizeiinspektion Saale-Holzland ( Tel. 036428 - 640 ) zu wenden.

