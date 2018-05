Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Medieninformation der PI ...

LPI-J: Medieninformation der PI Saale-Holzland vom 28.05.2018 - Zeugen werden gesucht

Saale-Holzland-Kreis - Eisenberg: Bereits in der Nacht vom 18. zum 19.Mai haben Unbekannte von einer Baustelle in der Saasaer Straße mehrere Utensilien entwendet. Der Schaden wird mit ein paar Hundert Euro angegeben.

Vom Pfingstsonntag zum Pfingstmontag wurde in Eisenberg in der Jenaer Straße beim DRK ein parkender Pkw VW UP beschädigt. Der Schaden an der Fahrertür wird mit ca. 300 Euro angegeben.

Porstendorf: Vermutlich bereits am Männertag beschädigten Unbekannte auf dem Radweg zwischen Porstendorf und Kunitz eine Absperreinrichtung. Diese wurde einfach aus dem Boden gerissen. Des Weiteren wurden von einer "Waldschänke" mehrere Holzlatten abegrissen und auf dem Radweg ein Feuer entzündet, so dass der Asphalt erheblich beschädigt wurden ist. Momentan wird der Sachschaden insgesamt mit 2.000 Euro angegeben.

Orlamünde: In der Zeit vom 15. Mai bis Pfingstmontag (21. Mai) wurde ein Bienenvolk an der Ortsverbindungsstraße Orlamünde - Dienstädt entwendet. Das Volk wurde samt Beute gestohlen. Bei dem Bienenvolk handelte es sich noch um ein kleines Volk ein sogenannter Ableger. Drei weitere Völker wurden von den dreisten Dieben stehen gelassen. Laut der Imkerin hat es bereits in den vergangenen Monaten im Bereich Orlamünde mehrere Diebstähle bzw. Sachbeschädigungen an Wildkameres gegeben, aufgrund dessen sie keine mehr in der Nähe der Völker angebracht habe. Der Imkerin ist ein Schaden von etwa 300 Euro entstanden.

Die Polizeiinspektion Saale-Holzland sucht in allen Fällen Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, die zur Aufklärung der jeweiligen Straftaten führen. Wer hat an den jweiligen Tatorten verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur angegebenen Tatzeit festgestellt? Hinweise bitte an die Polizei im Saale-Holzland (Tel.: 036428/640) oder jede andere Polizeidienststelle.

