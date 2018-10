Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Medieninformation der PI Apolda ...

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda für den Zeitraum vom 02.10., 06:00 Uhr bis 03.10.18, 06:00 Uhr

Apolda - Verkehrsgeschehen

Am 02.10.18, gegen 07:35 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Oßmannstedt. Der Fahrer eines VW Transporter befuhr die Liebstedter Straße als er bemerkte, dass er zu weit gefahren ist. Auf Grund dessen wollte der 52-jährige Fahrer wenden. Beim Rückwärtsfahren stieß er mit dem Transporter gegen eine Hauswand und verursachte dadurch einen Sachschaden von insgesamt 200 Euro. Verletzt wurde niemand.

Am 02.10.18, gegen 12:45 Uhr Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Apolda an der Einmündung Tyroffstraße / Am Busbahnhof. Die Fahrerin eines Pkw VW Up befuhr die Tyroffstraße und wollte auf den Heidenberg abbiegen. Zeitgleich kam eine Fahrerin eines Pkw VW Polo aus der Straße Am Busbahnhof und beabsichtigte ebenfalls auf den Heidenberg zu fahren. Die Up-Fahrerin hielt vorschriftsgemäß an, um die vorfahrtsberechtigte Polo-Fahrerin die Kreuzung passieren zu lassen. Nach mehreren Verständigungen beider Fahrerinnen, dass die Up-Fahrerin doch zuerst fahren sollte, setzte diese sich in Bewegung. Gleichzeitig wollte nun auch die Polo-Fahrerin die Kreuzung passieren, es kam zum Zusammenstoß. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 2100 Euro. Verletzt wurde niemand.

