Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Medieninformation vom 27.05.2018

Weimar - Mehrere Pkw's zerkratzt

Im Zeitraum vom 23.05.2018 bis zum 24.05.2018 wurden im Bereich der Schlachthofstraße in Weimar durch einen unbekannten Täter drei abgeparkte Fahrzeuge zerkratzt. Der oder die Unbekannte nutzte zur Tatbegehung einen spitzen Gegenstand, um mehrere Sterne und Linien in den Lack des Mercedes, Mazda's und BMW's einzuritzen. Es wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Bei Hinweisen melden Sie sich Bitte telefonisch bei der Polizeiinspektion Weimar unter 03643/882-0.

Wohnungsbrand

Am Freitagvormittag, dem 25.05.2018, ereignete sich in Weimar in der Thomas-Müntzer-Straße ein Wohnungsbrand. Aus den Fenstern einer Dachgeschosswohnung konnte bereits während der Anfahrt der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen werden. Durch das unverzügliche agieren der Einsatzkräfte konnte der Brand jedoch zeitnah gelöscht werden, wodurch ein vollständiges Entflammen des Dachstuhles verhindert wurde. Aus Sicherheitsgründen wurden zuvor alle im Objekt befindlichen Personen evakuiert, weshalb keine Personen verletzt wurden. Die Bewohner der betreffenden Wohnung befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes auf Arbeit. An der Dachgeschosswohnung und am Haus entstand Sachschaden von mindestens 50.000 Euro. Aufgrund der Flammeneinwirkung und der Verrußungen ist die Wohnung nun bis auf Weiteres unbewohnbar. Die übrigen Mietparteien konnten nach erfolgter Freigabe durch die Feuerwehr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch den Kriminalpolizei aufgenommen. Anhand der ersten Erkenntnisse kann gesagt werden, dass sich die Brandausbruchstelle im Küchenbereich befindet.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

In den frühen Morgenstunden des Freitages fuhr eine 36-jährige Mercedesfahrerin die B 87 in Richtung Umpferstedt. In der Ortslage Umpferstedt bog die Frau mit einer der Witterung unangepassten Geschwindigkeit nach rechts in die Straße Safransgarten ein. Aufgrund der Geschwindigkeit und der feuchten Fahrbahn kam ihr Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte ein am Fahrbahnrand befindliches Verkehrszeichen sowie zwei Werbeaufsteller. Der Sachschaden an dem Fahrzeug und den Schildern beläuft sich auf circa 6000 Euro. Die Fahrerin und ihr 4 jähriger Sohn blieben unverletzt.

Fahrradunfall mit tödlichem Ausgang

Am Samstagnachmittag befuhr eine 70 jährige Fahrradfahrerin die Zufahrtsstraße zum Paulinenturm nahe der Ortslage Bad Berka. Die ältere Dame fuhr die kurvenreiche und durch den Wald führende Schotterstraße bergab. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Radfahrerin in einer Rechtskurve aufgrund des Gefälles zu schnell, weswegen sie mittels mehrfachen Bremsens versuchte ihre Geschwindigkeit zu verringern. Dies gelang ihr jedoch nicht. Sie konnte ihr Damenfahrrad nicht mehr unter Kontrolle bekommen, kam nach links von der Straße ab und stieß in der Folge gegen einen Baum. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die Rettungskräfte erlag die Frau noch am Unfallort ihren schweren Kopfverletzungen. Einen Fahrradhelm trug die Frau nicht. Aufgrund fehlender Zeugen zum Unfallhergang wurde ein Gutachter zur Unfallaufnahme angefordert.

Bei Hinweisen zum Unfall melden Sie sich Bitte umgehend telefonisch bei der Polizeiinspektion Weimar unter 03643/882-0.

Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Ein 37 jähriger Fahrzeugführer wurde am frühen Freitagabend in der Rohlfsstraße in Weimar einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest reagierte bei dem italienischen Staatsbürger positiv auf Kokain und Methamphetamin bzw. Amphetamin. Der Fahrzeugführer wurde zur Blutentnahme gebeten. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.

Zwei Stunden später wurde erneut ein Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel festgestellt. Der 29 jährige Opel-Fahrer wurde gegen 20:15 Uhr in Großobringen durch Beamte der Polizeiinspektion Weimar gestoppt. Der durchgeführte Drogenvortest verlief positiv auf Methamphetamin. Auch mit ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und es wurde Anzeige erstattet.

