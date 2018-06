Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Meldungen aus Apolda

LPI-J: Meldungen aus Apolda

Apolda - Am Dienstag bei der hiesigen Polizeidienststelle angezeigt wurde der Diebstahl eines BMX-Rades im Wert von 250 EUR. Das Rad entwendeten unbekannte Täter in den Nachtstunden vom 30.05. zum 31.05.2018 aus dem Hausflur eines Wohnhauses der Apoldaer Bahnhofstraße.

Auch erst am Dienstag zur Anzeige gebracht wurde eine Unfallflucht, die sich bereits Mitte Mai ereignete. Dabei beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer zwischen dem 16. und dem 17.05.2018 in der Apoldaer Groß-Gerauer-Straße beim Rangieren einen Pfosten vor einem Anwesen. Der Pfosten befindet sich vor dem Zufahrtstor und enthält die Lichtschranke. Ohne seinen Pflichten nachzukommen, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Er hinterließ einen Sachschaden von ca. 250 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Am Dienstag gegen 15:00 Uhr befuhr die Fahrerin eines VW Passat die Landstraße von Schmiedehausen in Richtung Niedertrebra. Ihren Angaben zufolge erkannte sie die Rechtskurve nicht und hielt den geradeaus führenden Feldweg für die Straße. Daraufhin kollidierte die Fahrerin des VW mit einem Audi, der ihr in der Kurve entgegen kam. Personen wurden dabei nicht verletzt. Die Unfallschäden an beiden Fahrzeugen belaufen sich auf 10.000 EUR. Der Audi musste auf Grund der entstandenen Schäden abgeschleppt werden.

